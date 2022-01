Wayne Technical Career Center’s QQS Award Winners

The following students have earned Quarterly Quality Student (QQS) awards at the Wayne Technical and Career Center (WTCC) in the first quarter. Students have been recognized by their instructors for demonstrating exceptional skills in the following areas: Communication Skills, Personal and Workplace Behaviors, Quality Process Skills, and Specific Technical and Career Skills. For photos, visit www.waynetechcenter.org

Clyde-Savannah: Zachary Baker, Nathen Perkins, Christopher Reed, Natalie Reed

Gananda: Nicholas Andreani, Chris Antinarelli, Erica Levandoski

Lyons: Julianna Holly, Jordan Lucia, Jeremia Uhler, Angelica Yanez

Marion: Robert Arrowood, Liam McKay, Abby Phillips, Annabelle Urich, Tyler VanDerMeere

Newark: Kayce Fagner, Kyliegh Gunther-Fox, Madison Jorgensen, Andrew LaFountain, Emilena Wilck

North Rose-Wolcott: MacKenzie DeWolf, Kalie Kendt, Maryn Loperfido, Seth Marsteiner, Aleigha Penta, Clayton Reed, Eryn Youngman

Palmyra-Macedon: Delta Bishop, Alayna Bruno, Travis Kipp, Zane Knapp, Elijah Lambert, Ethan Michalski, Jamie Napoleon, Landon Napora, Kevin Nguyen, Alejandro Pelton, Gabriel Perri, Collin Smith, Michael Storto, Angelina Trapp, Kylie Vanderwall, Colin VanHaneghan

Red Creek: Damian Brown, Christian Fenske, Jacob Madigan

Sodus: Leslie Cruz Castaneda, Diego Mendoza-Tenorio, Logan Tessier, Olivia Verstraete, Michael Ward

Wayne: Matthew Bedford, Alex Cook, Drew Darling, Michael Desiderio, Thomas Deutsch, Phoebe Hartgrove, Sydney Kachmaryk, Thomas LoDestro, Gretchen Pickering, Louis Profetta, Dominick Sacco, William Sweeney, Ethan Sweezy, Kameron Young

Williamson: Ross Consadine, Douglas Frarey, Nicholas Frizelle, Tori Goodness, Jonathan Hayes, Emily Kozak, Leia Marshall, Luke Marshall, Braeden McEwen, Lilianna Sharp, Kaitlyn Smith, Nicholas Steurrys