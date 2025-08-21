Streeter, Maurice

: Maurice Streeter, 43, died on Friday, August 15, 2025, in Rochester.

Friends may call on Thursday, August 28, 2025 from 4:00pm – 7:00pm at Paul L. Murphy & Sons Funeral Home, 127 E. Miller St., Newark, NY 14513. A service will be held on Friday, August 29, 2025 at 11:00 am at Paul L. Murphy & Sons Funeral Home, 127 E. Miller St., Newark, NY 14513. Burial will be in East Newark Cemetery.

Mr. Steeter was born September 24, 1981, in Geneva, NY the son of Fletcher Streeter and Denise Smith. He loved music and performing. His stage name was Black Sinatra. His companies were Pure Pain Promotion and Don Status Records.

Mr. Steeter is survived by his father, Fletcher (Arlisa) Streeter; his mother, Denise Smith; his wife, Amanda Sued Steeter; two daughters, DaKota Larson, Khiya Streeter; one son, Si’ Heir Streeter; three step-daughters, Monica Sued, Joslyn Tucker, Avianna Tucker; three brothers, Prentis Smith, Tyrell Streeter, Calvin Bostic; four sisters, Roshanda Streeter, Precious Streeter, Jazzmine Streeter, Jaleesa Bostic; one Grandmother, Fadie Smith; one granddaughter, Karrington Hart; Many Aunts, Uncles, Cousins, Nieces & Nephews. He is predeceased by his brother, Andre Lee Smith.

