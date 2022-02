2022 Boys Finger Lakes Leagues Invitational

Jeff Garrett’s of the Newark Reds (Division 1) won his divisions at the finale of the Finger Lakes League Swimming & Diving Season.

Division 1:

1 Newark - 546

2 Palmyra-Macedon - 463

3 Geneva - 349

4 Clyde Savannah - 202

Division 2:

1 Naples - 395

2 Midlakes - 344

3 Marcus Whitman - 339

4 Gananda - 335

5 North Rose-Wolcott - 315

Outstanding Senior Swimmer: Jackson Bay - Palmyra Macedon

Outstanding Performer of the Meet: Carl Parsons - Marcus Whitman

Coach of the Year: Jason Stevens - Palmyra Macedon

Double Individual Event Winners:

Jackson Bay Pal-Mac D1 (200 IM & 100 Fly), Andon Fedor - Pal-Mac - D1 (50 Free & 100 Free), Brendan Laity - Marcus Whitman - D2 (200 Free & 500 free) . Payton Connors - Gananda - D2 (50 & 100 free), Carl Parsons - Marcus Whitman - D2 (200 IM & 100 Breast)

Relay Competition was OUTSTANDING!

Division 1 - Pal-Mac - 1st in 200 Medley Relay, 200 Free Relay and 400 Free Relay

Division 2 - Marcus Whitman - 1st in 200 Medley Relay & 200 Free Relay, Midlakes 400 Free relay - 1st

Complete results:

Boys 200 Yard Medley Relay Division 1: 1, Palmyra-Macedon ‘A’ (George Newsome 8, Jaydon Anthony JR, Collin Smith JR, Hayden Smith FR), 1:55.11. 2, Newark ‘A’ (Michael Oberdorf SR, Chip Murphy SR, Reed Haltiner FR, John Szulis SR), 1:55.91. 3, Geneva ‘A’ (Christopher Woody JR, Troy Snook SR, Evan Brinson Merced SO, Gerard Humiston SO), 1:56.17. 4, Clyde Savannah ‘A’ (Alexis Taney SO, Faith Rhinehart JR, Aiden Record SR, Christopher Reed SR), 2:23.76.

Boys 200 Yard Medley Relay Division 2: 1, Marcus Whitman ‘A’ (Brendan Laity SO, Carl Parsons JR, Zachary Obuhanych JR, Zachary Lincoln 8), 1:47.87. 2, Naples ‘A’ (Fisher Finnan FR, Charlie Grove JR, Drew Reigelsperger JR, Lukas Hall FR), 1:53.85. 3, Gananda ‘A’ (Peyton Conner 8, Cohen Kelley FR, CJ Springer SR, Nathan Clarcq SR), 1:54.45. 4, North Rose-Wolcott ‘A’ (Matthew Cole JR, Matthew Ingersoll FR, Colby Balcom SR, Kaden Milliman SO), 1:55.57. 5, Midlakes ‘A’ (Jackson Laird JR, Jeffrey Wodenscheck SR, Zander Benz SO, Ethan Ruggles JR), 2:05.39.

Boys 200 Yard Freestyle Division 1: 1, Avery Fedor, Palmyra-Macedon, 1:56.74 S5-B. 2, Jace Fredericksen, Newark, 1:57.56 S5-B. 3, Joey Camblin, Newark, 2:16.52 S5-B. 4, Tristan Hagel, Geneva, 2:17.60 S5-B. 5, Andrew Joslyn, Newark, 2:28.09.

Boys 200 Yard Freestyle Division 2: 1, Brendan Laity, Marcus Whitman, 1:55.94 S5-B. 2, Evan Raes, Midlakes, 2:01.85 S5-B. 3, Owen Yates, Naples, 2:07.63 S5-B. 4, Tanner Phillips, Gananda, 2:14.23 S5-B. 5, Gabriel Johnson, Marcus Whitman, 2:16.09 S5-B.

Boys 200 Yard IM Division 1: 1, Jackson Bay, Palmyra-Macedon, 2:12.22 S5-B. 2, Jaydon Anthony, Palmyra-Macedon, 2:18.32 S5-B. 3, Christopher Woody, Geneva, 2:19.15 S5-B. 4, George Newsome, Palmyra-Macedon, 2:21.53 S5-B. 5, Reed Haltiner, Newark, 2:24.42 S5-B.

Boys 200 Yard IM Division 2: 1, Carl Parsons, Marcus Whitman, 2:08.31 S5-B. 2, Ethan Brodman, Midlakes, 2:17.11 S5-B. 3, Cohen Kelley, Gananda, 2:23.72 S5-B. 4, Matthew Cole, North Rose-Wolcott, 2:24.52 S5-B. 5, Ashton Smith, North Rose-Wolcott, 2:29.17 S5-B.

Boys 50 Yard Freestyle Division 1: 1, Andon Fedor, Palmyra-Macedon, 23.24 S5-C. 2, Luciano Rank, Newark, 24.13 S5-C. 3, Gerard Humiston, Geneva, 25.34 S5-C. 4, Collin Smith, Palmyra-Macedon, 25.67 S5-C. 5, John Szulis, Newark, 25.92 S5-C.

Boys 50 Yard Freestyle Division 2: 1, Peyton Conner, Gananda, 23.64 S5-C. 2, Lukas Hall, Naples, 25.29 S5-C. 3, Colby Balcom, North Rose-Wolcott, 25.52 S5-C. 4, Zachary Lincoln, Marcus Whitman, 25.65 S5-C. 5, Zander Benz, Midlakes, 25.71 S5-C.

Boys 1 mtr Diving Division 1: 1, Conner Collins, Newark, 273.05. 2, Zachary Johnson, Palmyra-Macedon, 263.05. 3, Kensington Wilck, Newark, 250.35.

Boys 1 mtr Diving Division 2: 1, Grady Grove, Naples, 274.05. 2, Teague Gallogly, Marcus Whitman, 204.15.

Boys 100 Yard Butterfly Division 1: 1, Jackson Bay, Palmyra-Macedon, 56.56 S5-D. 2, Troy Snook, Geneva, 1:03.70 S5-D. 3, Collin Smith, Palmyra-Macedon, 1:08.43 S5-D. 4, Evan Brinson Merced, Geneva, 1:09.17 S5-D. 5, Joey Camblin, Newark, 1:13.06 S5-D.

Boys 100 Yard Butterfly Division 2: 1, Zachary Obuhanych, Marcus Whitman, 57.02 S5-D. 2, Fisher Finnan, Naples, 58.11 S5-D. 3, Teddy Altman, Midlakes, 1:02.22 S5-D. 4, Gabriel Johnson, Marcus Whitman, 1:05.61 S5-D. 5, CJ Springer, Gananda, 1:09.05 S5-D.

Boys 100 Yard Freestyle Division 1: 1, Andon Fedor, Palmyra-Macedon, 52.48 S5-B. 2, Avery Fedor, Palmyra-Macedon, 53.81 S5-B. 3, Jaydon Anthony, Palmyra-Macedon, 53.87 S5-B. 4, Luciano Rank, Newark, 54.56 S5-B. 5, John Szulis, Newark, 56.31 S5-B.

Boys 100 Yard Freestyle Division 2: 1, Peyton Conner, Gananda, 53.15 S5-B. 2, Evan Raes, Midlakes, 55.07 S5-B. 3, Lukas Hall, Naples, 56.91 S5-B. 4, Kaden Milliman, North Rose-Wolcott, 57.66 S5-B. 5, Jackson Laird, Midlakes, 57.73 S5-B.

Boys 500 Yard Freestyle Division 1: 1, George Newsome, Palmyra-Macedon, 5:25.56 S5-B. 2, Gerard Humiston, Geneva, 5:25.88 S5-B. 3, Hayden Smith, Palmyra-Macedon, 6:01.10 S5-B. 4, Anthony Merced, Newark, 6:06.24 S5-B. 5, Tristan Hagel, Geneva, 6:16.16 S5-B.

Boys 500 Yard Freestyle Division 2: 1, Brendan Laity, Marcus Whitman, 5:10.72 S5-B. 2, Matthew Cole, North Rose-Wolcott, 5:36.22 S5-B. 3, Drew Reigelsperger, Naples, 5:52.16 S5-B. 4, Owen Richards, Gananda, 5:52.28 S5-B. 5, Teague Gallogly, Marcus Whitman, 5:52.50 S5-B.

Boys 200 Yard Freestyle Relay Division 1: 1, Palmyra-Macedon ‘A’ (Jackson Bay SR, Avery Fedor JR, George Newsome 8, Andon Fedor SR), 1:36.10. 2, Newark ‘A’ (Jace Fredericksen SR, John Szulis SR, Joey Camblin SR, Luciano Rank SO), 1:40.71. 3, Geneva ‘A’ (Gerard Humiston SO, Troy Snook SR, Evan Brinson Merced SO, Evelyne Gomez FR), 1:47.45. 4, Clyde Savannah ‘A’ (Christopher Reed SR, Steven Large SO, Faith Rhinehart JR, Aiden Record SR), 1:57.05.

Boys 200 Yard Freestyle Relay Division 2: 1, Marcus Whitman ‘A’ (Carl Parsons JR, Zachary Lincoln 8, Zachary Obuhanych JR, Brendan Laity SO), 1:36.46. 2, Midlakes ‘A’ (Ethan Brodman FR, Zander Benz SO, Teddy Altman FR, Evan Raes SR), 1:39.42. 3, North Rose-Wolcott ‘A’ (Matthew Ingersoll FR, Kaden Milliman SO, Colby Balcom SR, Matthew Cole JR), 1:42.44. 4, Gananda ‘A’ (Cohen Kelley FR, Nathan Clarcq SR, CJ Springer SR, Peyton Conner 8), 1:42.89. 5, Naples ‘A’ (Owen Gentner SR, Charlie Grove JR, Owen Yates SO, Tyge Johnson SR), 1:52.48.

Boys 100 Yard Backstroke Division 1: 1, Jace Fredericksen, Newark, 59.18 S5-B. 2, Michael Oberdorf, Newark, 1:04.41 S5-B. 3, Hayden Smith, Palmyra-Macedon, 1:10.65 S5-B. 4, Marissa Ryan, Geneva, 1:11.58 S5-B. 5, Anthony Merced, Newark, 1:12.83 S5-B.

Boys 100 Yard Backstroke Division 2: 1, Fisher Finnan, Naples, 58.80 S5-B. 2, Zachary Obuhanych, Marcus Whitman, 1:00.10 S5-B. 3, Teddy Altman, Midlakes, 1:02.75 S5-B. 4, Zachary Lincoln, Marcus Whitman, 1:03.84 S5-B. 5, Jackson Laird, Midlakes, 1:07.39 S5-B.

Boys 100 Yard Breaststroke Division 1: 1, Christopher Woody, Geneva, 1:08.40 S5-B. 2, Troy Snook, Geneva, 1:10.49 S5-B. 3, Reed Haltiner, Newark, 1:13.47 S5-B. 4, Chip Murphy, Newark, 1:13.77 S5-B. 5, Colson Pallo, Palmyra-Macedon, 1:23.11.

Boys 100 Yard Breaststroke Division 2: 1, Carl Parsons, Marcus Whitman, 1:03.12 S5-B. 2, Cohen Kelley, Gananda, 1:11.29 S5-B. 3, Matthew Ingersoll, North Rose-Wolcott, 1:13.20 S5-B. 4, Ethan Brodman, Midlakes, 1:13.62 S5-B. 5, Charlie Grove, Naples, 1:13.67, S5-B.

Boys 400 Yard Freestyle Relay Division 1: 1, Palmyra-Macedon ‘A’ (Jackson Bay SR, Avery Fedor JR, Jaydon Anthony JR, Andon Fedor SR), 3:32.40. 2, Newark ‘A’ (Luciano Rank SO, Reed Haltiner FR, Chip Murphy SR, Jace Fredericksen SR), 3:56.09. 3, Geneva ‘A’ (Victoria Poworoznek JR, Tristan Hagel SO, Marissa Ryan FR, Christopher Woody JR), 4:19.79. 4, Clyde Savannah ‘A’ (Alexis Taney SO, Mia Butler JR, Alexeea Kepler FR, Emma Farnbach JR), 5:13.26.

Boys 400 Yard Freestyle Relay Division 2: 1, Midlakes ‘A’ (Evan Raes SR, Jackson Laird JR, Teddy Altman FR, Ethan Brodman FR), 3:39.55. 2, Naples ‘A’ (Drew Reigelsperger JR, Owen Yates SO, Lukas Hall FR, Fisher Finnan FR), 3:49.08. 3, Gananda ‘A’ (Owen Richards 8, Tanner Phillips SO, Logan Potter FR, Mason Briner SO), 4:12.43. 4, Marcus Whitman ‘A’ (Teague Gallogly SO, Canan Laity 8, Quintin Blair SR, Gabriel Johnson SO), 4:21.84. 5, North Rose-Wolcott ‘A’ (George Plucinik JR, Brendan Winter 8, Jolee Stubbe SO, Ashton Smith FR), 4:22.96.