Sports

Scores & More: This week in local sports

November 1, 2025
/ by WayneTimes.com

Girls Volleyball

October 25

Waterloo vs Newark

Newark won 3-2.

Newark’s scores were: 24,25,25,23,15.

Waterloo’s scores were: 26,21,19,25,12.

Top performers for Newark: Martianna Chance 20 kills, 11 digs; Laila Whittaker 14 kills, 4 blocks; Olivia Demer 34 assists, 2 aces; Mariah Cruz 23 digs. Top performers for Waterloo: Addison Bree 11 kills, 11 assists; Mackenzie Tam 7 kills, 18 digs; Julianna Perhson 6 kills, 6 aces, 11 digs. Waterloo’s record is 10-7. Newark’s record is 3-13.

October 29

CS vs South Seneca

Clyde Savannah beat South Seneca in the first round of sectionals for Class C2, Scores were 25-19, 25-23, 25-16

CS Stats:

Alexis 11 kills, taylor record 7 digs, Bella smart 4 aces; 6 digs. 

South Seneca stats:

Libby barbay 9 digs 3 kills Tori Scott 6 kills, 4 blocks.

Lyons vs Dundee/Brandford

Lyons 25-25-25

Dundee/Bradford 18-5-8

For Lyons: Car’Mella Parker had 6 kills, Peyton Bonnell had 4 aces and Ashely Plotts had 3 aces

For Dundee/Bradford: Emily Rosno had 3 aces.

October 30

Newark vs Livonia

Newark won 3-1. Newark’s scores were 25,19,25,25. Livonia scores were 18,25,20,22. Top performers for Newark: Maylee Miller 4 kills, 11 assists, 8 digs, 2 aces; Aubrey Adams 7 kills; Mariah Cruz 20 digs. Top performers for Livonia: Emma Weterrings 18 digs, 2 assists, 1 ace; Erin Kolodziej 7 kills, 3 digs. 

Wayne vs Greece Olympia

Wayne won in 3

Wayne 25-25-25

Greece Olympia 19-15-15

Leaders for Wayne Record 12-6

Reese Amborski 2 Kills 

Mia Eldred 1 aces, 4 Kills, , 1 Assist, 1 dig. Jesse Newmyer 1 aces, 8 assists .

Leaders for Greece Olympia/Odyssey. Cara Elrod 3 Kills, 4 digs, 1 ace. Lyrics Gonzalez 4 Kills, 3 digs, 1 ace. Peyton-Rylee MIIller 7 assists , 5 Digs, 3 aces

Boys Volleyball 

October 28 

NRW 3 – Edison 2

25-13N, 25-15N, 25-22E, 25-20E, 15-11N

Edison: Cyrus Bridgewater had 18 kills, Jordan Rivera had 20 assist.

NRW: Devon Briton had 8 kills and 3 aces, Preston Caves had 11 kills, Lathan Milliman 4 kills and 3 aces, Lucas Lapp had 12 kills.

